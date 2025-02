Il Torino rimedia il sesto pareggio nelle ultime sette giornate, ma l'1-1 contro il Genoa permette comunque di mantenere l'imbattibilità. Granata che, nel finale di partita, si sono lamentati molto con l'arbitro per una doppia trattenuta - su Adams la prima e su Sanabria la seconda - in area di rigore, non sanzionata dall'arbitro né dal Var. Episodio che ha mandato su tutte le furie la panchina di Vanoli, col suo vice Lino Godinho espulso per proteste, e che non è stato digerito neanche da Vagnati. Il dt del Toro ha parlato a Sky Sport dopo il match: "Non è che siamo arrabbiati, siamo delusi - ha spiegato -, perché c’è apposta la tecnologia per far cambiare un errore chiaro di campo: qui Sanabria non può saltare, Sabelli lo prende e lo butta giù senza poter intervenire sulla palla. L’arbitro sbaglia sul campo, come è normale che possa sbagliare, ma se abbiamo la tecnologia che può aiutarlo non capisco perché non lo chiamano. Non possiamo far finta di niente, perché questo è un rigore sacrosanto. Quantomeno poteva andare a vederlo. Secondo l’arbitro non c’erano i presupposti per il rigore, ma l’arbitro in campo può sbagliare. Ma che non venga chiamato non ha senso".