Atalanta, stop di 3 settimane per Daniel Maldini

Stop di 3 settimane per il giocatore arrivato dal Monza nell'ultima sessione di calciomercato. Maldini si è procurato una lesione muscolo-fasciale di primo grado dell’adduttore lungo sinistro. Salterà anche la doppia sfida dei playoff di Champions League contro il Club Brugge

Dopo l'esordio con la maglia dell'Atalanta in Coppa Italia contro il Bologna, Gasperini ha dovuto rinunciare a Daniel Maldini per la trasferta di campionato a Verona. Oggi è arrivata la diagnosi per l'ex giocatore del Monza: lesione muscolo-fasciale di primo grado dell’adduttore lungo sinistro. Lo stop sarà di circa 3 settimane. Maldini salterà sicuramente la doppia sfida dei playoff di Champions League contro il Club Brugge (era appena stato inserito nella lista Uefa al posto di Zaniolo), oltre alle partite di campionato contro Cagliari e Empoli. Possibile rientro a marzo.