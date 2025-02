Dove vedere Inter-Fiorentina

La partita Inter-Fiorentina della 24^ giornata di Serie A sarà trasmessa l unedì 10 febbraio alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Inter e Fiorentina

74° confronto tra Inter e Fiorentina in Serie A (72 vittorie nerazzurre, 46 viola e 55 pareggi), che si sfideranno a distanza di soli quattro giorni dal recupero della 14^ giornata. Solo una volta i due club si sono affrontati ad una distanza temporale inferiore nella loro storia, considerando tutte le competizioni: appena tre giorni tra il 10 e il 13 aprile 2010 (pareggio per 2-2 in campionato nel primo match, seguito dal successo esterno dei lombardi per 1-0 in Coppa Italia). Il match di ritorno tra Inter e Fiorentina in Serie A si giocherà a distanza di quattro giorni da quello d’andata; solo una volta nella storia del torneo due formazioni si sono affrontate ad una distanza temporale inferiore nella stessa stagione: tre giorni tra le sfide tra Liguria e Roma nel 1942/43 (18-21 febbraio 1943) – quattro anche tra Sampdoria e Roma nel 2017/18 (24-28 gennaio 2018). Dopo il successo per 3-0 di giovedì a Firenze, la Fiorentina potrebbe vincere entrambi i match stagionali di campionato contro l’Inter per la prima volta dal 2015/16 (4-1 al Meazza e 2-1 al Franchi in quel caso), mentre potrebbe riuscirci senza subire gol in entrambe le sfide solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il 2014/15 (3-0 in casa all’andata e 1-0 in trasferta al ritorno). L’Inter non perde due match di fila in Serie A dal periodo tra marzo e aprile 2023: serie di tre in quel caso, contro lo Spezia, la Juventus e proprio la Fiorentina (1-0 per la Viola al Meazza il 1° aprile, con gol di Giacomo Bonaventura). Dall’inizio della passata stagione, l’Inter ha perso solo due delle 30 partite giocate in casa in Serie A (21 vittorie, 7 pareggi): tra le squadre che hanno disputato almeno altrettante gare davanti al proprio pubblico nei maggiori cinque campionati europei, solo la Juventus (una) ha registrato meno sconfitte interne dei nerazzurri nel periodo.