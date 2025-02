L'allenatore della Fiorentina elogia i suoi per la gara di grande sacrificio e dice la sua sul Var, non intervenuto in occasione del primo gol dell'Inter viziato da un pallone uscito a fondo campo di diversi centimetri: "Non discuto l'arbitro ma il protocollo del Var. Non si può non intervenire su un fatto oggettivo che poi determina" Quanto alla gara: "I ragazzi sono riusciti a mettere in difficoltà l'Inter"

Da una parte la soddisfazione e l'orgoglio per una buona prestazione, specie nel finale di gara, alla ricerca del pareggio, dall'altra un po' di frustrazione in occasione della rete del vantaggio dell'Inter viziata da un pallone visibilmente uscito sul fondo e non rilevato dall'arbitro, senza la possibilità di intervento del Var. Così Raffaele Palladino in conferenza stampa: "Non parlo mai degli arbitri, non li giudico e mi sono ripromesso di non giudicare mai un errore arbitrale. Però sicuramente sul gol dell'Inter ci siamo un po' arrabbiati: non mi arrabbio con l'arbitro, ma con il protocollo - dice - Se abbiamo uno strumento che deve aiutare gli arbitri a sbagliare meno, non si può non intervenire su un errore oggettivo, la palla è uscita di 20 centimetri. Sono cose determinanti, poi il protocollo dice che non può intervenire il VAR. Sono d'accordo che non possa intervenire su tutto, ma così non va bene altrimenti a fine partita ci troviamo sempre a discutere e usciamo arrabbiati".