"Se qualcosa può andare storto, lo farà” recita il principale assioma del noto compendio di paradossi pseudoscientifici. Una "legge" che sta colpendo puntualmente anche il Napoli, colpevole dalla sua di non essere riuscito a sfruttare la cessione di Kvara per rafforzare la squadra nel mercato di gennaio. L'impressione è che, soprattutto dopo i vari infortuni, Neres in primis, ora la rosa non sia all'altezza dello scudetto. A meno che...