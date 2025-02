Dove vedere Lazio-Napoli

La partita Lazio-Napoli della 25^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 15 febbraio alle ore 18 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lazio e Napoli

Il Napoli non ha vinto nessuna delle ultime quattro sfide contro la Lazio in Serie A (1N, 3P), dopo che aveva trovato il successo in ciascuna delle precedenti quattro; in aggiunta, nelle due più recenti non ha trovato la rete e l’ultima volta che ha disputato tre gare consecutive contro i biancocelesti senza andare a segno nel torneo risale al 1948. La Lazio può registrare tre vittorie in una stagione contro il Napoli considerando tutte le competizioni per la prima volta dal 1994/95, con Zdenek Zeman in panchina, quando due delle tre arrivarono nei quarti di finale di Coppa Italia. Il Napoli ha vinto ben otto delle ultime 11 trasferte contro la Lazio in Serie A (1N, 2P): nello stesso periodo (dal 2013/14) nessun’altra formazione ha trovato così tanti successi fuori casa contro i biancocelesti (seguono Inter e Juventus a sei). Nonostante la Lazio occupi una delle prime quattro posizioni in classifica in Serie A dopo 24 gare giocate per la prima volta dal 2019/20, i biancocelesti hanno trovato il successo solo in una delle ultime cinque partite casalinghe in campionato (2N, 2P), proprio in quella più recente, contro il Monza.

Dopo una serie di sette successi consecutivi in Serie A, il Napoli ha pareggiato le due partite più recenti; l’ultima volta che i partenopei hanno registrato tre pareggi di fila in campionato risale a dicembre 2014, con Rafael Benítez in panchina.