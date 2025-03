Come potrebbe giocare la Juventus di Tudor

Introduzione

Al via la terza parentesi bianconera di Igor Tudor, allenatore pronto a rivoluzionare la squadra ereditata da Thiago Motta. Sarà una Juventus verticale, aggressiva e votata alla marcatura uomo contro uomo con diverse novità tattiche: dalla difesa a tre (che diventa una linea a quattro in fase di non possesso palla) all'attacco più pesante, dove Vlahovic tornerà protagonista con coppie di trequartisti assortiti tra qualità e gamba. Una gestione necessaria anche sugli esterni dove non mancano i laterali offensivi. Tantissime le possibilità per una formazione tutta da scoprire: proviamoci insieme



JUVE, IL PRIMO GIORNO DI TUDOR LIVE