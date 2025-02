Ha del clamoroso l'autogol che ha sbloccato la partita tra Milan e Toro. Minuto numero 5: lancio lungo per Sanabria, Thiaw lo marca e Maignan esce di piede fuori dall'area per spazzare. Tutto normale, non fosse che il portiere francese colpisce in pieno il compagno di difesa: Thiaw finisce così per insaccare nella propria porta. E pensare che aveva fatto autogol anche all'andata (una statistica che lo accomuna a Franco Baresi…)

