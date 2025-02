Le pagelle di Como-Napoli 2-1

Finisce 2-1 tra Como e Napoli. Il migliore in campo è Nico Paz, bene anche Diao e il portiere Butez: nessuno sotto la sufficienza nella squadra di Fabregas. Diverso il discorso per quella di Conte: il peggiore è Rrahmani, male anche Lukaku, bene solo Raspadori nel Napoli. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Daniele Barone

COMO-NAPOLI 2-1, LA CRONACA