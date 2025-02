Moise Kean – 19 presenze e quattro gol in gialloblù nella Serie A 2017/18 – ha segnato cinque gol all’Hellas Verona (inclusa la sua unica tripletta in carriera in massima serie, nel match d’andata), suo bersaglio preferito nei maggiori cinque tornei europei; la sua ultima gara (a San Siro vs Inter) è stata l’unica trasferta in cui non ha tentato nemmeno un tiro da quando è alla Fiorentina.

LE SUE STATISTICHE