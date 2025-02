Juve, questo il piano per un grande finale di stagione

Motta ha un attacco con mille alternative. Dopo il momento magico di Kolo Muani, anche Dusan Vlahovic ha lanciato un messaggio all'allenatore: 'ci sono anche io per l'ultimo terzo in stagione'. Perché i bianconeri hanno da recuperare terreno in campionato (o quantomeno consolidare il quarto posto) e agganciare la semifinale di Coppa Italia, mercoledì allo Stadium. L'analisi e il commento di Paolo Aghemo per Sky Sport Insider