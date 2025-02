Primo posto in Serie A, ottavi di Champions e semifinali di Coppa Italia. È stato un risveglio felice oggi per l'Inter dopo il 2-0 di martedì sulla Lazio che tiene i nerazzurri in corsa per tutte e tre le competizioni. E sabato arriva lo scontro diretto col Napoli, snodo fondamentale per la lotta scudetto e il prosieguo del campionato. Nell'allenamento odierno c'è stato un classico allenamento del giorno dopo, con le squadre divise in base a chi ha giocato e chi no contro i biancocelesti. Il vero dubbio di formazione per la prossima giornata resta Thuram che ha lavorato per metà seduta in gruppo e per metà da solo, ma già da domani tornerà in gruppo completamente. L'obiettivo è averlo a disposizione pronto dal primo minuto per la sfida del Maradona.