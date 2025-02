Un piccolo corto circuito giuridico permetterà a Lautaro Martinez di non pagare con una squalifica la bestemmia pronunciata davanti alle telecamere subito dopo la fine di Juventus-Inter del 19 febbraio scorso. Non essendo chiaramente udibile in onda infatti, la Procura (che dispone ovviamente di collaboratori incaricati di seguire ogni partita) non l'ha segnalata nell'immediatezza al Giudice Sportivo secondo la codificata procedura della prova tv che comporta, nel caso in cui l'audio sia incontrovertibile, appunto un turno minimo di squalifica. Nel comunicato del Giudice Sportivo del martedì successivo alla gara dunque - in mancanza di segnalazione - inevitabilmente non si fa menzione dell'accaduto: Lautaro quindi non è stato squalificato ed è sceso in campo (segnando poi il gol vittoria) nella partita successiva contro in Genoa.