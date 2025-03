Dove vedere Napoli-Inter

La partita Napoli-Inter della 27^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 1° marzo alle ore 18 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Napoli e Inter

Il Napoli ha vinto solo una delle ultime 11 sfide contro l’Inter in Serie A (4N, 6P): nel periodo (da inizio 2020) contro nessun’altra squadra i partenopei hanno ottenuto meno successi (uno) e perso così tante gare (sei). Per la quinta volta nelle ultime 10 stagioni (dal 2015/16), Napoli e Inter si sfideranno iniziando la giornata nelle prime due posizioni in classifica; in questi quattro precedenti, dopo un primo successo degli azzurri (2-1 con doppietta di Gonzalo Higuaín, 30 novembre 2015), ci sono stati poi tre pareggi, incluso quello del match di andata (1-1). L’Inter è rimasta imbattuta in quattro delle ultime cinque trasferte contro il Napoli in Serie A (2V, 2N); in particolare, dopo il successo nell’ultima gara al Maradona (3-0, 3 dicembre 2023), i nerazzurri potrebbero battere i partenopei a domicilio per due match di fila per la prima volta dal 1997 nella massima serie. Il Napoli non trova il successo da quattro gare in campionato, con tre pareggi seguiti da una sconfitta: una squadra di Antonio Conte non è mai rimasta per cinque match consecutivi senza vincere in Serie A; i partenopei, dopo la sconfitta contro il Como, potrebbero perdere due gare di fila per la prima volta da dicembre 2023, in cui uno dei due ko fu proprio contro l’Inter in casa (0-3). L’Inter giocherà una gara iniziando la giornata da capolista per la seconda volta in questo campionato, dopo lo scorso 15 settembre (1-1 sul campo del Monza); dopo il successo nell’ultimo turno (1-0 contro il Genoa), i nerazzurri potrebbero vincere due gare di fila per la seconda volta nel 2025 in Serie A, dopo lo scorso gennaio (3-1 in casa contro l’Empoli e 4-0 a Lecce).