Brutta avventura per il portiere della Roma Pierluigi Gollini. Nella notte, infatti, è stato spaccato il vetro anteriore destro della sua auto, parcheggiata in via di Porta Pinciana, in centro a Roma. E' successo intorno all'una e un quarto, dopo che nel pomeriggio si era disputata Roma-Como, allo stadio Olimpico. Al calciatore è stata rubata una borsa griffata con all'interno un pc portatile e tre magliette da calcio. E' stato proprio lui a dare l'allarme al 112. Sulla vicenda ora indaga la polizia.