Come sta Jashari? E di cosa ha parlato con la dirigenza?

"Jashari purtroppo ha avuto un infortunio che l'ha tenuto fuori a lungo, è curioso e ha voglia di imparare. Società? Incontrarci è normale, facciamo valutazioni sul futuro e sulla stagione in corso, il risultato cambia la visione ed è quello che conta. Abbiamo messo una base, ma la base più importante è il ritorno in Champions".