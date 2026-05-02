Sassuolo-Milan, Allegri: "Jashari o Ricci al posto di Modric"
L'allenatore rossonero in conferenza parte dal ricordo di Alex Zanardi: "Un esempio di vita, di valori umani e sportivi". Sulla partita: "All'aritmetica della Champions mancano 6 punti, non facciamoci sfuggire l'obiettivo. Raggiungerla o meno sposta di cento milioni il mercato, quindi non parliamone ora. Con la società ci siamo visti, facciamo delle chiacchierate"
Finisce qui la conferenza stampa.
Leao viene spesso fischiato, secondo lei perché i tifosi fanno così?
"Credo sia un gesto di affetto. Domenica scorsa ha fatto bene, forse una delle migliori sotto punto di vista atletico e di attenzione".
Al momento siete la miglior difesa, ma evidentemente non eravate il miglior attacco. Cosa ne pensa?
"Sono dati, dal 2010 al 2026 solo in un caso, credo, non abbia vinto la miglior difesa, cioè la Juve di Sarri. Quello che conta è la differenza gol, l'Inter ha segnato tanto e se ne ha presi due-tre più di noi cambia poco".
Cosa teme del Sassuolo?
"Negli spazi e nelle giocate vicino all'area sono bravi, e difendono anche bene, sembra che ti lasciano spazi, ma non è così".
Molti hanno parlato del confronto tra Milan-Juve 0-0 e Psg-Bayern 5-4…
"Sono state due partite completamente diverse, con momenti diversi e giocatori diversi. Ripeto: più il livello tecnico è alto più i giocatori fanno cose importanti, come spesso ho detto. Ci ricorderemo le gestualità dei singoli. Poi tutto il calcio è opinabile. Conta anche quanto la palla sta in campo, per esempio, in LegaPro magari la palla sta in campo 20 secondi, in B 40 e in A 90. In semifinale di Champions sta dentro anche tre minuti di fila. Più la palla sta in campo e più c'è gioco, non è complicato. Ma ora basta che non devo pensare né al Psg né al Bayern ma solo al Sassuolo… (ride, ndr)".
Sul 352 ha detto che come sistema penalizza Pulisic? Questo può influenzare il suo futuro nel Milan?
"Pulisic è un giocatore molto importante, difficile trovare uno come lui. Nelle ultime partite gli è mancato un po' il gol, ma ha fatto bene. Ora serve sacrificarsi per la squadra. Ora non contano sistemi o chi gioca, serve l'atteggiamento giusto per arrivare al risultato".
Ripartirà dal 352 o da un altro sistema?
"Ora è difficile dirlo. Prima finiamo, poi valutiamo. Il problema del sistema non è un problema".
Come valuta Gimenez? Anche tornando dall'infortunio non ha convinto…
"Ha giocato qui 4 mesi l'anno scorso e poi ha avuto in da subito problemi alla caviglia. Quando rientri nel finale di stagione trovare il ritmo non è facile. Resta un giocatore di valore, indipendentemente dalla stagione".
Con la Champions sarebbe necessario allargare la rosa e mettere più esperienza? E se sì, la dirigenza è d'accordo con lei?
"Tutti dovremo essere allineati sul bene del Milan, ma prima va finita questa stagione e centrato l'obiettivo. Raggiungerlo o no sposta di cento milioni il mercato, e quindi aspettiamo. Con la società facciamo delle chiacchierate. Poi chiaro, un conto è giocare senza o con l'Europa. Sull'ampiezza della rosa ricordiamoc che torneranno alcuni giovani come Camarda e Comotto, più Gabbia, Bartesaghi e Torriani abbiamo cinque giovani dal settore giovanile".
Le è piaciuta Psg-Bayern 5-4? E come si spiega che il Sassuolo è una bestia nera del Milan?
"Speriamo che lo sia stata e non lo sarà più. Psg-Bayern? Ci sono stati gesti tecnici meravigliosi. Più alzi il livello tecnico più è facile vedere certe cose, ma magari la prossima finisce 1-1… E' stata piacevole".
Da Nkunku si aspettava qualcosa di più? E può esistere un Milan senza Leao?
"Non è il momento di parlare di mercato, restiamo focalizzati sulla Champions. Ora siamo davanti, ma se poi perdi due volte le hai tutte vicino. A stagione finita tutti faremo le nostre valutazioni per migliorarci ancora di più. Nkunku? Ha grandi qualità tecniche, il suo valore non si discute. Per essere il suo primo anno ha comunque fatto dei gol, non è mai semplice".
Quanto conviene arrivare secondi?
"Dobbiamo cercare il massimo risultato domani, il Sassuolo è in ottima forma. Grosso è cresciuto molto. All'aritmetica della Champions mancano 6 punti, non facciamoci sfuggire l'obiettivo".
Che opinione si è fatto sull'inchiesta legata agli arbitri?
"Nessuna idea, sono cose talmente delicate… Gli organi di competenza valuteranno. Dopo quanto successo, la scorsa giornata è stata molto positiva per loro, e a livello psicologico non era facile".
Come sta Jashari? E di cosa ha parlato con la dirigenza?
"Jashari purtroppo ha avuto un infortunio che l'ha tenuto fuori a lungo, è curioso e ha voglia di imparare. Società? Incontrarci è normale, facciamo valutazioni sul futuro e sulla stagione in corso, il risultato cambia la visione ed è quello che conta. Abbiamo messo una base, ma la base più importante è il ritorno in Champions".
Quanto pesa l'assenza di Modric?
"Siamo molto dispiaciuti per il suo infortunio, dovrebbe tenerlo fuori per tutto il resto del finale di stagione, anche se lui è molto voglioso di tornare. Quello che fa è di insegnamento per tutti. Lo rimpiazzerà Jashari o Ricci, uno dei due giocherà e sono entrambi cresciuti molto".
Allegri apre la conferenza nel ricordo di Alex Zanardi: "Un esempio di vita, di valori umani e sportivi, è doveroso fare le condoglianze alla famiglia e ricordarlo per tutto quello che ha trasmesso".
MORTE ZANARDI: NEWS LIVE - LA SUA STORIA - REAZIONI
Tra poco il via alla conferenza.
Probabili: Allegri ha provato la coppia Nkunku-Leao per il Sassuolo
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Il Milan vola a Reggio Emilia per blindare il posto Champions: partita live domenica alle 15. Massimiliano Allegri presenta così la partita in conferenza stampa alle 13.45. Qui sul nostro liveblog tutte le sue parole