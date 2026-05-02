Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 35^ giornataguida tv
Oggi, sabato 2 maggio, si scende in campo per la 35^ giornata di Serie A. Alle 20.45 Atalanta-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato
Sono tre gli appuntamenti del sabato della 35^ giornata di Serie A che inizia con, alle 15.00, Udinese-Torino. A seguire alle 18.00 con Como-Napoli e la sera, alle 20.45, Atalanta-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Davide Polizzi con il commento di Massimo Gobbi. Inviati Massimiliano Nebuloni e Riccardo Re.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme ad Maurizio Compagnoni, Fabio Quagliarella e Angelo Carotenuto. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta.
Serie A, la programmazione di oggi
Sabato 2 maggio
- Dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Fabio Quagliarella e Angelo Carotenuto
- ore 15.00: Udinese-Napoli su DAZN 1
- ore 18.00: Como-Napoli su DAZN 1
- Dalle 20 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta
- Alle 20.45: ATALANTA-GENOA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Telecronaca Davide Polizzi, commento Massimo Gobbi. Inviati Massimiliano Nebuloni e Riccardo Re