Sono tre gli appuntamenti del sabato della 35^ giornata di Serie A che inizia con, alle 15.00, Udinese-Torino . A seguire alle 18.00 con Como-Napoli e la sera, alle 20.45, Atalanta-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Davide Polizzi con il commento di Massimo Gobbi. Inviati Massimiliano Nebuloni e Riccardo Re.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme ad Maurizio Compagnoni, Fabio Quagliarella e Angelo Carotenuto. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta.