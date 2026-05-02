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Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 35^ giornata

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Oggi, sabato 2 maggio, si scende in campo per la 35^ giornata di Serie A. Alle 20.45 Atalanta-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato

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Sono tre gli appuntamenti del sabato della 35^ giornata di Serie A che inizia con, alle 15.00, Udinese-Torino. A seguire alle 18.00 con Como-Napoli e la sera, alle 20.45, Atalanta-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Davide Polizzi con il commento di Massimo Gobbi. Inviati Massimiliano Nebuloni e Riccardo Re.

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Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme ad Maurizio Compagnoni, Fabio Quagliarella e Angelo Carotenuto. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta.

 

Serie A, la programmazione di oggi

Sabato 2 maggio

  • Dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Fabio Quagliarella e Angelo Carotenuto
  • ore 15.00: Udinese-Napoli su DAZN 1
  • ore 18.00: Como-Napoli su DAZN 1 
  • Dalle 20 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta
  • Alle 20.45: ATALANTA-GENOA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Telecronaca Davide Polizzi, commento Massimo Gobbi. Inviati Massimiliano Nebuloni e Riccardo Re

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