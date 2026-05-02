La partita Como-Napoli valida per la 35^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 2 maggio alle ore 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Como e Napoli

Il Como è rimasto imbattuto nelle ultime due sfide contro il Napoli in campionato (1V, 1N) e potrebbe registrare tre match di fila senza sconfitta contro i partenopei per la prima volta in Serie A. Il Napoli ha vinto solo una delle ultime sei trasferte contro il Como in Serie A (4N, 1P): 1-0 il 25 giugno 1989, con gol di Alessandro Renica - dopo che i partenopei avevano ottenuto cinque successi nelle prime sei gare fuori casa contro i lariani (1P) nel massimo campionato. Dopo la sconfitta per 3-4 contro l'Inter, il Como potrebbe perdere due match casalinghi di fila in Serie A per la prima volta dal gennaio-febbraio 2025 (contro Atalanta e Juventus in quel caso). I lariani hanno subito otto gol nelle ultime cinque gare al Sinigaglia in campionato, dopo che in tutte le prime 12 partite interne di questo campionato avevano concesso solo sette reti. Nessuna squadra ha registrato più clean sheet del Como in questa stagione nei Big-5 campionati europei: 16, al pari di Arsenal, Inter e Paris Saint-Germain. Nell'anno solare 2026 solo l'Inter (43) ha guadagnato più punti di Napoli (35) e Como (34) in Serie A; nel periodo i lariani hanno segnato ben 37 gol in 18 match (2.1 di media), meno soltanto sempre dei nerazzurri (45). Il Napoli ha perso nove delle 21 trasferte nel 2025/26 tra tutte le competizioni (9V, 3N), l'ultima volta che i partenopei hanno registrato almeno 10 sconfitte in una singola stagione risale al 2014/15 (11 in quel caso, con Benítez allenatore).