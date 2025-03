Milan, prove di rivoluzione: così contro il Lecce?

Privo degli squalificati Maignan e Pavlovic per la trasferta di sabato a Lecce, Conceiçao potrebbe rivoluzionare l'undici titolare con 7 novità rispetto alla sconfitta contro la Lazio. Domani c'è un altro allenamento e vedremo se arriveranno conferme, ma oggi l'undici provato a Milanello ha premiato Sottil, Abraham e Bartesaghi al posto di Leao, Gimenez e Theo. Fuori anche Fofana e Musah, dentro Bondo (che non ha ancora debuttato in rossonero) così come Walker e Thiaw

VIDEO. LE NEWS DA PEPPE DI STEFANO