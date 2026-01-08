 Giocatori più costosi al mondo per valore di mercato stimato. Classifica Cies | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

I giocatori più preziosi per valore di mercato stimato: la classifica del Cies

CIES fotogallery
20 foto

L'Osservatorio sul calcio, il Cies, ha stilato la classifica dei giocatori più preziosi al mondo per valore stimato di mercato. Due giocatori della Serie A nella top 20, mentre la squadra più rappresentata è il Real Madrid con 4 elementi. Il primo posto vale quasi 350 milioni di euro!

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Kalimuendo riparte dall'Eintracht in prestito

Calciomercato

Dopo sei mesi deludenti in Premier, inizia una nuova avventura per Kalimuendo che si trasferisce...

18 foto

Akanji in stile anni '70: I look dei calciatori

mani nei capelli

Akanji si è presentato ai microfoni di Sky Sport con un taglio anni '70, diverso dai capelli...

65 foto

Falcao torna ai Millonarios: tutti gli svincolati

Calciomercato

Ritorno a casa per Radamel Falcao che ha firmato con i MIllonarios fino a giugno. Nuova avventura...

26 foto

La classifica di Premier League

Premier League

L'Arsenal sorride: City e Aston Villa vengono fermate rispettivamente da Brighton e Crystal...

20 foto

La classifica della Serie A

Serie A

La 19^ giornata vede l'allungo in testa alla classifica dell'Inter. In attesa del Milan...

20 foto

Video in evidenza

    Calciomercato: Ultime Notizie

    Fiorentina, è fatta per Brescianini: i dettagli

    Calciomercato

    Il club viola ha chiuso per l'arrivo di un rinforzo a centrocampo: è fatta infatti per l'arrivo...

    Calciomercato, le ultime news e le trattative LIVE

    live blog

    Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

    Balotelli va a Dubai: firma con l'Al Ittifaq Fc

    Calciomercato

    L'attaccante si trasferisce da svincolato nella squadra di Dubai: contratto di 2 anni e mezzo,...