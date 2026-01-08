I giocatori più preziosi per valore di mercato stimato: la classifica del Cies
L'Osservatorio sul calcio, il Cies, ha stilato la classifica dei giocatori più preziosi al mondo per valore stimato di mercato. Due giocatori della Serie A nella top 20, mentre la squadra più rappresentata è il Real Madrid con 4 elementi. Il primo posto vale quasi 350 milioni di euro!
- Real Madrid/SPAGNA
- valore di mercato stimato secondo il Cies: 108,3 milioni di euro
- Inter/ARGENTINA
- valore di mercato stimato secondo il Cies: 109,6 milioni di euro
- Barcellona/SPAGNA
- valore di mercato stimato secondo il Cies: 109,6 milioni di euro
- Chelsea/INGHILTERRA
- valore di mercato stimato secondo il Cies: 115,8 milioni di euro
- Chelsea/BRASILE
- valore di mercato stimato secondo il Cies: 118,9 milioni di euro
- Newcastle/GERMANIA
- valore di mercato stimato secondo il Cies: 120,5 milioni di euro
- Juventus/TURCHIA
- valore di mercato stimato secondo il Cies: 121 milioni di euro
- Liverpool/FRANCIA
- valore di mercato stimato secondo il Cies: 124,1 milioni di euro
- Aston Villa/INGHILTERRA
- valore di mercato stimato secondo il Cies: 125,9 milioni di euro
- Atletico Madrid/ARGENTINA
- valore di mercato stimato secondo il Cies: 127,5 milioni di euro
- Barcellona/SPAGNA
- valore di mercato stimato secondo il Cies: 130 milioni di euro
- Real Madrid/TURCHIA
- valore di mercato stimato secondo il Cies: 130,3 milioni di euro
- Psg/PORTOGALLO
- valore di mercato stimato secondo il Cies: 130,6 milioni di euro
- Psg/FRANCIA
- valore di mercato stimato secondo il Cies: 134,6 milioni di euro
- Liverpool/GERMANIA
- valore di mercato stimato secondo il Cies: 135,8 milioni di euro
- Bayern Monaco/FRANCIA
- valore di mercato stimato secondo il Cies: 136,9 milioni di euro
- Real Madrid/INGHILTERRA
- valore di mercato stimato secondo il Cies: 153,1 milioni di euro
- Real Madrid/FRANCIA
- valore di mercato stimato secondo il Cies: 201,3 milioni di euro
- Manchester City/NORVEGIA
- valore di mercato stimato secondo il Cies: 255,1 milioni di euro
- Barcellona/SPAGNA
- valore di mercato stimato secondo il Cies: 343,1 milioni di euro