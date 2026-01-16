La partita Pisa-Atalanta, valida per la 21^ giornata di Serie A sarà trasmessa venerdì 16 gennaio alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Dario Massara, commento Riccardo Montolivo; a bordocampo Marina Presello e Massimiliano Nebuloni. Dalle 20 alle 20.40 e dalle 22.40 a mezzanotte, appuntamento con Calciomercato-L'Originale con Alessandro Bonan in compagnia di Massimo Marianella, Walter Zenga, Alessandro Costacurta, Luca Marchegiani e Gianluca Di Marzio.

I numeri di Pisa e Atalanta

Il Pisa ha vinto due delle prime tre partite (1N) contro l'Atalanta in Serie A; nelle successive sei non ha ottenuto alcun successo, registrando due pareggi (incluso quello nella gara di andata) e quattro sconfitte. L'Atalanta non vince contro una squadra neopromossa in Serie A dal 25 gennaio 2025 (2-1 contro il Como) e da allora ha collezionato tre pareggi e due sconfitte; i bergamaschi non arrivano a sei gare senza successi contro squadre provenienti dalla Serie B dal 2009. Il Pisa ha vinto solo una delle ultime 12 partite disputate in Serie A contro formazioni lombarde (2N, 9P), ovvero l’unico successo ottenuto in questo campionato: 1-0 contro la Cremonese lo scorso 7 novembre, all’Arena Garibaldi. Pisa e Atalanta si sono affrontate quattro volte in casa dei toscani in Serie A. I padroni di casa sono rimasti imbattuti nei primi due incroci (1V, 1N), ma hanno perso gli ultimi due di questa serie. L’Atalanta ha vinto sei delle ultime 10 trasferte contro squadre toscane in Serie A (1N, 3P), perdendo però la più recente (0-1 v Fiorentina lo scorso 30 marzo) e potrebbe collezionare due ko esterni consecutivi in Toscana nel torneo per la prima volta dal periodo tra settembre e novembre 2018 (v Fiorentina e Empoli).