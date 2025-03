La Juventus perde 0-4 contro l'Atalanta tra i fischi dei propri tifosi e si allontana definitivamente dalla vetta della classifica. Il sogno di rientrare nella corsa scudetto resta tale e ora la squadra di Motta dovrà lottare per conquistarsi un posto nella prossima Champions League. Per riuscire a centrare l'ultimo obiettivo stagionale servirà però una Juventus diversa. Il commento di Giovanni Guardalà per Sky Sport Insider