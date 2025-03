Per la prima volta nella sua storia a 10 partite dalla fine di una stagione di Serie A, l’Atalanta dista solo 3 punti dal 1° posto in classifica; fin qui il suo distacco minore dalla squadra in testa al campionato a 10 match dalla fine della Serie A era di otto punti (nel 1989/90 e nel 1961/62 – in entrambi i casi considerando i due punti per vittoria dell’epoca).