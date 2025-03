Italiano: "Ci aspetta un ciclo di partite toste"

Rossoblù da applausi al Dall'Ara, dove strapazzano 5-0 la Lazio nello scontro diretto per la Champions. Ne ha parlato Vincenzo Italiano: "Questo risultato arriva da una settimana di grande preparazione, abbiamo avuto efficienza fisica e tecnica". Sul gruppo: "Hanno giocato in 16 ma esultavano tutti. Il gruppo è coeso da anni e questo fa la differenza". E sui tifosi: "Ci sostengono sempre e li ringrazio"

Una vittoria memorabile, la quarta consecutiva per lo scatenato Bologna. Finisce 5-0 al Dall'Ara quello che doveva essere uno scontro diretto per la Champions, goleada che vale il sorpasso al 4° posto dei rossoblù sia alla Lazio che alla Juventus (impegnata contro la Fiorentina). Cinque marcatori diversi e un dominio netto: segnano Odgaard, Orsolini, Ndoye, Castro e Fabbian per la gioia dei tifosi. Una prestazione analizzata da Vincenzo Italiano, allenatore che ha ricevuto un coro come a Bologna non accadeva dai tempi di Sinisa Mihajlovic: "È stata una soddisfazione, sono contento di ciò che si sta instaurando tra noi e i tifosi. In questo modo rendiamo felice un popolo che ci sostiene sempre e li ringrazio. I ragazzi hanno la responsabilità di renderli felici e vanno forte. Oggi abbiamo iniziato un ciclo di partite dure, ci mancano ancora le prime 7-8 del campionato. Questo risultato è frutto di una settimana di grande preparazione e attenzione: temevamo la Lazio, i ragazzi l’hanno fatto vedere giocando con intensità e concedendo poco con grande applicazione. Ne è uscita questa prestazione”.