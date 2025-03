Anche contro il Venezia la squadra di Conte ha confermato la sua tendenza a faticare per trovare la via del gol. Al rientro dopo la sosta saranno decisivi i rientri di Neres e Anguissa, per permettere al Napoli di tornare al tanto caro 4-3-3, accantonando il 3-5-2 delle ultime settimane. Per giocarsi la volata contro l'Inter, distante solo tre punti nonostante il momento negativo, servirà indossare il caro vecchio 'abito' tattico che ha reso il Napoli una squadra da scudetto