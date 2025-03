È stato di fatto l’ultimo acquisto invernale del Genoa: dopo essere rientrato dal lunghissimo infortunio per la frattura del perone, il centrocampista si è subito reso protagonista, con due assist bellissimi per Miretti. “Ho vissuto un periodo molto difficile e ho avuto paura. Koop e la Juve? Ecco cosa sta succedendo” racconta in esclusiva su Sky Sport Insider