Il nuovo allenatore della Juventus è un 'aggiustatore'. Le sue esperienze con Lazio, Udinese e Verona sono sempre arrivate a stagione in corso, ma ogni volta con ottimi risultati. Un requisito indispensabile per far ripartire i bianconeri e andare a caccia della Champions League, ultimo (ma indispensabile) obiettivo rimasto per questa stagione