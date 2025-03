Patric ko, Luca Pellegrini reintegrato in lista

Il terzino biancoceleste torna nella lista per la Serie A: la decisione del club biancoceleste in seguito all'operazione a cui si è dovuto sottoporre Patric per risolvere il problema di instabilità dei tendini peronieri della caviglia destra. Pellegrini sarà quindi a disposizione già per la sfida contro il Torino, in programma il 31 marzo

Luca Pellegrini, terzino della Lazio, torna a far parte della lista dei 25 giocatori schierabili in Serie A. La società biancoceleste, vista anche l'operazione alla quale si è sottoposto Patric per risolvere il problema di instabilità dei tendini peronieri della caviglia destra, ha infatti deciso di reintegrare il calciatore sostituendolo proprio con lo spagnolo. Pellegrini era stato escluso lo scorso febbraio su decisione dello stesso Baroni, come ribadito più volte dal ds Fabiani. Adesso, vista l'emergenza in difesa causata dal forfait dello spagnolo che ha chiuso in anticipo la stagione, però, la società ha deciso di reinserire il calciatore, che ha comunque continuato ad allenarsi in gruppo in questo periodo, dando così a Baroni l'opportunità di schierarlo già dal match contro il Torino, in programma lunedì 31 marzo