Introduzione

Sta per terminare l'avventura di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. Al suo posto Igor Tudor, che ha già trovato un accordo verbale con la dirigenza bianconera per un contratto di tre mesi più un opzione - in favore della società - in caso di qualificazione Champions. L'ex Bologna è l'ultimo di una lista di allenatori sostituiti a stagione in corso nella storia della Juve. Qui tutti i nomi e i dettagli dei cambi in corsa. Tra loro anche Marcello Lippi e Massimiliano Allegri

TUDOR AL POSTO DI MOTTA: LA GIORNATA LIVE