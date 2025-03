Senza Lautaro e Taremi ci pensa la ‘ArThu’ a guidare l’Inter. L'austriaco ha cercato in tutti i modi di rimanere a gennaio e i risultati gli stanno dando ragione: gol pesantissimi che fanno sorridere Inzaghi. Ma contro il Milan in Coppa Italia è emergenza in attacco per l'allenatore nerazzurro