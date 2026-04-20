Dove vedere Lecce-Fiorentina

La partita tra Lecce e Fiorentina della 33^ giornata di Serie A si gioca lunedì 20 aprile alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Lecce-Fiorentina valida per la 33^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 20 aprile alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lecce e Fiorentina

Bilancio in perfetta parità nelle ultime quattro sfide di Serie A tra Lecce e Fiorentina con due vittorie per parte; nel dettaglio, il Lecce si è aggiudicato il match d'andata (1-0 con rete di Medon Berisha) e potrebbero infilare due successi consecutivi contro i viola solo per la seconda volta nel torneo, dopo quella nella stagione 2001/02. La Fiorentina ha vinto tre delle ultime cinque trasferte (1N, 1P) contro il Lecce in Serie A, con un punteggio complessivo di 13-5, dopo che in tutte le precedenti 12 gare esterne giocate sul campo dei giallorossi nel torneo la Fiorentina aveva strappato solo un successo (6N, 5P): quello per 3-1, nel settembre 2005, grazie alle reti di Stefano Fiore, Valeri Bojinov e Luca Toni. Il Lecce ha perso tutte le ultime quattro partite di campionato, segnando soltanto un gol e subendone otto nel parziale, dopo avere vinto tre delle cinque precedenti (2P). Il Lecce ha perso 11 delle 16 partite (3V, 2N) disputate nel 2026: meno soltanto dell'Hellas Verona (12) nel periodo; inoltre, i salentini nel parziale sono rimasti a secco di gol in ben nove di questi match, compresi tutti gli ultimi tre in ordine di tempo. La Fiorentina ha vinto le ultime due partite di campionato senza subire gol (entrambe per 1-0). Dopo avere registrato una media di 0,7 punti a match nelle prime 23 partite di questo campionato, la Fiorentina è salita a una media di quasi il triplo (2,0) nelle ultime nove giornate di Serie A, raccogliendo 18 punti nel parziale (5V, 3N, 1P): meno soltanto di Napoli e Inter (entrambe 20) nel periodo - a 18 anche il Bologna.