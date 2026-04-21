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Inter e Juventus, torneo estivo a Hong Kong con Chelsea e City: le date

AMICHEVOLI

La stagione deve ancora finire, ma intanto le big del campionato italiano si portano avanti e organizzano la stagione estiva. Dopo l'ufficializzazione di alcune amichevoli in Australia, a Perth, Inter e Juventus hanno annunciato che prenderanno parte al Football Festival di Hong Kong. Affronteranno Manchester City e Chelsea ad agosto

LE DATE DELLE AMICHEVOLI IN AUSTRALIA

Estate prolungata all'estero per Inter e Juventus. Nerazzurri e bianconeri giocheranno alcune amichevoli già annunciate a Perth, in Australia, assieme a Milan e Palermo. Prima di sbarcare in Oceania però, faranno tappa anche a Hong Kong. Entrambe le società hanno annunciato la partecipazione all'Hong Kong Football Festival, manifestazione in programma dal 31 luglio al 5 agosto al Kai-Tak Stadium, impianto da circa 50mila posti. L'Inter scenderà in campo per prima affrontando il Manchester City il 1° agosto, la Juventus invece se la vedrà contro il Chelsea il 5 agosto: in ballo l'Herbalgy Trophy.

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Le probabili formazioni di Inter-Como

Inter, le date delle amichevoli estive

  • Inter-Manchester City (1 agosto, Hong Kong)
  • Inter-MIlan (5 agosto, Perth)
  • Inter-Juventus (8 agosto, Perth)

Juventus, le date delle amichevoli estive

  • Juventus-Chelsea (5 agosto, Hong Kong)
  • Juventus-Inter (8 agosto, Perth)
  • Juventus-Palermo (11 agosto, Perth)

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