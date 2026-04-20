L'esterno sinistro è stato costretto a chiedere il cambio all'11' della sfida contro il Lecce a causa di un risentimento ai flessori della coscia sinistra. "Lo valuteremo in questi giorni, speriamo non sia nulla di importante", ha commentato Vanoli

Infortunio per Robin Gosens nel posticipo della 33^ giornata tra Lecce e Fiorentina, terminato 1-1 al "Via del Mare". La partita dell'esterno sinistro è durata appena 11 minuti: il tedesco, infatti, è stato costretto a chiedere il cambio a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. "Robin ha avuto un problema al flessore, lo valuteremo in questi giorni e speriamo che non sia nulla di importante", ha commentato Vanoli nel post partita.