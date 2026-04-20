L'esterno sinistro è stato costretto a chiedere il cambio all'11' della sfida contro il Lecce a causa di un risentimento ai flessori della coscia sinistra. "Lo valuteremo in questi giorni, speriamo non sia nulla di importante", ha commentato Vanoli
FIORENTINA-LECCE 1-1: HIGHLIGHTS - PAGELLE
Infortunio per Robin Gosens nel posticipo della 33^ giornata tra Lecce e Fiorentina, terminato 1-1 al "Via del Mare". La partita dell'esterno sinistro è durata appena 11 minuti: il tedesco, infatti, è stato costretto a chiedere il cambio a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. "Robin ha avuto un problema al flessore, lo valuteremo in questi giorni e speriamo che non sia nulla di importante", ha commentato Vanoli nel post partita.