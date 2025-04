Il solito Retegui (che ora 'vede' Inzaghi) e Pasalic regalano alla Dea i 3 punti in un momento delicato della stagione. La vittoria contro il Bologna, squadra più in forma del campionato, restituisce fiducia ai ragazzi di Gasperini dopo settimane complicate: un calendario non impossibile da qui alla fine potrebbe regalare ancora una volta il sogno Champions League