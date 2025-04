Palladino alle prese con l'assenza di Dodô, operato per appendicite: probabile inserimento di Folorunsho. Kean ancora in permesso per motivi familiari, si va verso la conferma di Beltran in attacco. D'Aversa cerca punti salvezza affidandosi ancora a Fazzini-Esposito alle spalle di Colombo, in vantaggio su Solbakken. Anjorin favorito su Henderson a centrocampo

