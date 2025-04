Le scelte di Runjaic e Italiano per la sfida della 34^ giornata di Serie A, importante soprattutto per la corsa europea degli ospiti. Bianconeri con Davis-Bravo in avanti, rossoblu con Orsolini dal 1' e Dallinga titolare in attacco. Udinese-Bologna si giocherà lunedì 28 aprile alle ore 18.30

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT