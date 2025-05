Claudio Ranieri ha introdotto la sfida all'Olimpico: "Corsa Champions? Servirà freschezza e sfruttare gli episodi. Ma non resterei in panchina nemmeno se la raggiungessimo: sarebbe un errore per la Roma". Su Dovbyk: "Credo in lui, ha i mezzi per migliorare". E sugli stadi di proprietà in Italia: "C'è lentezza e troppa burocrazia, è una vergogna". Roma-Fiorentina è in diretta domenica alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

