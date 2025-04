Il 6 giugno il calendario della nuova Serie A

Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli è intervenuto in conferenza stampa dopo l'assemblea dei club: "Il 6 giugno daremo il calendario per il campionato 2025/26. Cercare di anticipare il più possibile è un obiettivo, purtroppo siamo spesso costretti a comunicare le date in ritardo per via delle coppe. Supercoppa in Arabia? Abbiamo alternative allettanti"

Calendario Serie A per la prossima stagione, c'è la data: sarà il 6 giugno 2025. A confermarlo è stato lo stesso presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, intervenuto in conferenza stampa dopo l'assemblea dei club di oggi (lunedì 28 aprile): "Le prossime due assemblee si terranno a Roma in occasione della finale di Coppa Italia, mentre l'altra assemblea la faremo il 6 giugno, durante il festival della Serie A: in quell'occasione daremo il calendario per il campionato 2025/26. Cercare di anticipare il più possibile la data è un obiettivo - ha aggiunto -, purtroppo siamo spesso costretti a comunicare le date in ritardo per via delle coppe, e capiamo sia un problema per i tifosi".