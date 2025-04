Dopo il match vinto contro il Monza, la Juventus perde Llyod Kelly per la sfida contro il Bologna e molto probabilmente Lazio, prossimi impegni di Serie A. Il difensore inglese ha sofferto una lesione di basso grado del bicipite femorale, come confermato dal bollettino diffuso dai bianconeri nella mattinata di lunedì 28 aprile. Tra 10 giorni previsti ulteriori esami per definire i tempi di recupero

Non arrivano buone notizie per la Juventus, che in vista delle sfide contro Bologna e Lazio perde Llyod Kelly. Al termine del match vinto per 2-0 contro il Monza, il difensore inglese ha sofferto un problema muscolare alla coscia destra. Questo il comunicato diffuso dai bianconeri oggi, lunedì 28 aprile: "Lloyd Kelly, avendo riferito al termine della gara di ieri sera un problema muscolare alla coscia destra, questa mattina è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale. Tra circa 10 giorni verranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero".