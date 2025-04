Baroni: "Squadra viva, Pedro giocatore infinito"

L'allenatore della Lazio analizza la rimonta sul Parma che è valsa un punto ma non il quarto posto: "Ci sono stati degli errori ma la squadra è rimasta viva, ci siamo fino in fondo e non molliamo, la mezz'ora finale è ciò che siamo". Ennesima nota di merito per Pedro: "Sono contentissimo per i suoi gol, è un giocatore infinito" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE - LOTTA PER L'EUROPA

Difficile da decifrare lo stato d'animo di Marco Baroni: felice per il pari in rimonta o rammaricato per aver dovuto rincorrere dallo 0-2: "Era da un po' che non prendevamo gol così presto, il secondo gol è stato anche un doppio rimpallo - spiega - La squadra è andata in difficoltà anche se ha cercato di giocare, ma non avevamo velocità, i cambi hanno dato ritmo, io vorrei partire da lì, la vittoria in casa ci manca molto, ma la mezz'ora finale è ciò che siamo noi, abbiamo avuto ritmo, voglia e cattiveria. Contentissimo per i gol di Pedro che è un giocatore infinito".

"Errori sono stati fatti ma la squadra è rimasta viva" Un Parma che ha messo la Lazio in difficoltà allungando spesso la palla, evitando il confronto sul piano del palleggio: "Dovevamo fare meglio sulle palle lunghe, cerco di vedere come posso migliorare questi ragazzi, siamo nel rush finale, ci siamo fino in fondo e non molliamo, recuperare questo risultato significa che la squadra non molla mai. I gol subiti nel primo quarto d'ora? Faremo analisi e lavoro ma sono 48 gare giocate, voglio vedere ciò che abbiamo fatto e oggi abbiamo recuperato il risultato. Gli errori ci sono, li abbiamo fatti ma la squadra è rimasta viva, avessimo fatto prima il 2-2 avremmo potuto anche vincerla".