Scott McTominay non si ferma più. Con la doppietta decisiva realizzata contro il Torino, lo scozzese del Napoli è salito a quota 11 gol in campionato. Numeri da record per un centrocampista, che possono ancora migliorare viste le ultime quattro giornate da dover giocare (nelle quali il Napoli lotterà per lo scudetto, essendo in testa alla classifica con 3 punti di vantaggio sull'Inter). Sfide decisive, in cui Conte non potrà far a meno del suo attaccante aggiunto, pronto a infrangere altri record.