Manna: "Da Conte e squadra un lavoro incredibile"

Il dirigente del Napoli premiato a Coverciano come migliore ds ha parlato del campionato: "Conte e la squadra stanno facendo un lavoro incredibile, se arriveremo in fondo sarà tutto merito loro. McTominay? Non andava scoperto, sapevamo che era un calciatore importante, serviva solo metterlo al centro di un progetto preciso". Poi sul ritorno in Europa del Napoli: "Giocheremo la Champions e stiamo già programmando"

"Se pensiamo da dove siamo partiti e guardiamo la nostra classifica a quattro giornate dalla fine del campionato dico che il lavoro della squadra e dell'allenatore è stato incredibile: se arriveremo in fondo sarà tutto merito loro". Sono le parole del direttore sportivo del Napoli primo in classifica Giovanni Manna, premiato oggi a Coverciano come il migliore nel suo ruolo durante la manifestazione 'Inside the Sport 2025' promossa da Ussi e Mcl. "Ringrazio chi mi ha scelto e voluto, per adesso siamo felici di quello che abbiamo fatto -ha aggiunto Manna- L'impegno della famiglia De Laurentiis è stato costante, il prossimo anno giocheremo la Champions e stiamo già programmando, il Napoli ha sempre investito nei calciatori anche se adesso siamo tutti concentrati sul presente". Poi a proposito dell'exploit di McTominay, che sta dimostrando di essere decisivo per la squadra e fra i migliori colpi di mercato: "Uno come Scott non andava scoperto, sapevamo che era un calciatore importante, serviva solo metterlo al centro di un progetto preciso. Prima che guardi io un giocatore c'è un lavoro dello staff. La Premier è migliore campionato del mondo, con i calciatori migliori. Il livello è alto, c'è tutto, intensità, tecnica, tattica".