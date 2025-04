Dove vedere Udinese-Bologna

La partita Udinese-Bologna della 34^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 28 aprile alle ore 18.30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all'interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Udinese e Bologna

L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 10 sfide contro il Bologna in Serie A, pareggiandone ben sette (2P); in questo parziale, entrambe le squadre sono andate a segno nove volte (13 gol per i friulani, 14 per i felsinei). Il Bologna ha vinto solo una delle ultime otto trasferte contro l’Udinese in Serie A (2N, 5P), senza mai tenere la porta inviolata nel parziale; i friulani non hanno mai segnato per nove gare interne di fila contro i rossoblù nella competizione. L’Udinese è imbattuta nelle ultime sette sfide contro squadre dell’Emilia-Romagna in Serie A (3V, 4N), vincendo le ultime due, entrambe contro il Parma; l’ultima sconfitta in campionato in questi incroci è arrivata contro il Bologna: 3-0 al Dall’Ara il 2 aprile 2023. L’Udinese ha perso le ultime due gare casalinghe (0-1 vs Hellas Verona, 0-4 vs Milan) e non perde tre match interni di fila senza segnare in una stagione in Serie A dal periodo marzo-aprile 2021, con Luca Gotti allenatore. Considerando solo il 2025, il Bologna sarebbe 2° in classifica con 32 punti, ad una lunghezza di vantaggio sull’Inter e due sul Napoli, squadre attualmente appaiate in vetta; nell’anno solare, inoltre, nessuna formazione ha segnato più gol dei felsinei in Serie A (27, come i nerazzurri). Il Bologna ha perso l’ultima trasferta in Serie A (0-2 vs Atalanta) e, con Vincenzo Italiano in panchina, non ha mai incassato due sconfitte esterne di fila in campionato.