Non sono arrivate offerte alternative a quella presentata da Milan e Inter e quindi ora il Comune di Milano potrà iniziare la trattativa privata con i due club. E' l'esito del bando pubblicato da Palazzo Marino e scaduto alle ore 23.59 di mercoledì 30 aprile per partecipare all'Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse relative al compendio immobiliare della Grande Funzione Urbana "San Siro", comprensivo dello Stadio Giuseppe Meazza. L'Avviso, si legge in una nota del Comune, aveva l'obiettivo di verificare l'esistenza di eventuali proposte migliorative rispetto a quella presentata dalle società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Milan S.p.A. lo scorso 11 marzo, per la rigenerazione dell'ambito San Siro, la costruzione di un nuovo stadio, la rifunzionalizzazione dell'attuale impianto e lo sviluppo di uno scenario di riqualificazione. Non essendo pervenuta alcuna proposta alternativa, proseguono i lavori del Gruppo di lavoro interdirezionale e della Conferenza dei servizi per definire gli atti conclusivi del procedimento di valutazione tecnica (ai sensi della Legge 'Stadi'), secondo gli indirizzi indicati dall'Amministrazione. In caso di esito positivo della Conferenza dei Servizi, i contenuti dello schema di contratto proposto dalle Società saranno oggetto di valutazione e successiva negoziazione