Verso Lecce-Napoli, Giampaolo: "Graziano Fiorita incarnava i valori del club" 

"Gestire quello che è successo non è semplice. Ci sono gli aspetti tecnici e professionali, ci sono quelli morali - ha spiegato Giampaolo -. C’è la sensibilità che ognuno di noi ha nella gestione del dramma. La famiglia di Graziano è più di 50 anni che lavorava per il Lecce: lui incarnava i valori di questo club. Era un punto di riferimento per la squadra".

"Non dobbiamo temere solo McTominay"

Il Lecce deve gestire il lato emotivo in un momento molto delicato a livello sportivo: la squadra è in piena lotta salvezza. Per ora si trova in 17esima posizione con 27 punti, davanti a Empoli e Venezia ferme entrambe a quota 25.

La squadra pugliese ha bisogno di tornare alla vittoria che manca dal 31 gennaio quando vinse a Parma 3-1. Non sarà però facile farlo in questa giornata di Serie A in cui deve affrontare un Napoli che si trova in piena lotta scudetto. "Non dobbiamo temere solo Mctominay - ha dichiarato Giampaolo sul prossimo avversario - Il Napoli è primo in classifica. Giochiamo contro la squadra più forte in questo momento che ha tre punti di vantaggio sull’Inter. Siamo consapevoli della loro forza. L'allenatore è molto forte. Sappiamo chi incontriamo e le loro caratteristiche".