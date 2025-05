Introduzione

Lotta scudetto, spareggio Champions e là dietro c’è ancora da lottare per un posto al sole. Dopo l’allungo del Napoli di settimana scorsa la Serie A ha una nuova capolista solitaria a 360 minuti dalla fine della contesta. Sabato sera sapremo se Conte avrà mantenuto, aumentato o diminuito il proprio vantaggio su un’Inter che contro il Verona non avrà Calhanoglu Lautaro Martinez e Simone Inzaghi. La lotta per il quarto posto è serratissima: 5 squadre in appena 3 punti con uno scontro diretto all’orizzonte.



I temi di giornata quindi sono tantissimi: in fondo alla classifica la contesa pare limitata a 3 squadre con un solo posto utile per rimanere in Serie A anche l’anno prossimo. Per il Monza l’aritmetica retrocessione potrebbe arrivare già sabato al calar del sole (se il Lecce non perdesse). Siamo quasi ai titoli di coda anche al fantacalcio ma tra rush finale e coppe delle varie leghe, tutti sono ancora ansiosi di sapere quali notizie arrivano dai vari ritiri: per rispondere a tutti i dubbi non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Ecco quel che c’è da sapere sulle probabili formazioni della 35^ giornata di Serie A