Finisce in parità la sfida tra Torino e Venezia. Dopo il vantaggio di Kike Perez è arrivata la rete su rigore di Vlasic. Il migliore in campo è il portiere ospite Radu, decisivo con almeno due interventi clamorosi. Nel Toro male Milinkovic-Savic, Sanabria, Casadei e Walukiewicz: i migliori sono Vlasic, Biraghi e Maripan. Nella squadra di Di Francesco, oltre al portiere, bene Perez. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Dario Massara

TORINO-VENEZIA, MALORE PER VANOLI: LE NEWS