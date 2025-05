Juventus, Vlahovic in gruppo: a Bologna ci sarà

Buone notizie in casa Juventus in vista del match di domenica 4 maggio contro il Bologna in trasferta. Nell'allenamento svolto questa mattina alla Continassa si registra il ritorno in gruppo di Vlahovic e anche di Conceicao mentre si sono allenati a parte ancora Koopmeiners e Gatti.

Può sorridere Igor Tudor a due giorni dalla sfida di campionato contro il Bologna che potrebbe essere decisiva per il futuro in Europa dei bianconeri. Nell'allenamento che si è svolto questa mattina alla Continassa nel gruppo bianconero si è rivisto a disposizione anche Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo era uscito durante il match giocato a Parma per un sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra che lo aveva costretto poi a saltare la successiva sfida di campionato contro il Monza. Dopo il lavoro parziale in gruppo di ieri, oggi Vlahovic ha svolto l'intera seduta con il gruppo e dunque può ritenersi a disposizione per il match del Dall'Ara, autentico spareggio in zona Champions. In gruppo a pieno regime anche Conceicao mentre prosegue il lavoro a parte per Koopmeiners e Gatti.