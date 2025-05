Bologna-Juventus è quasi uno spareggio per un piazzamento valido per la prossima Champions League. Italiano ritrova fra i titolari Ferguson e lo rilancia accanto a Freuler. Assenti Ndoye ed Holm. Dallinga preferito a Castro che non è al meglio. Tudor è costretto a rinunciare ancora una volta a Vlahovic. Conceicao recuperato ma per la panchina. Gioca McKennie sulla trequarti con Nico Gonzalez alle spalle di Kolo Muani