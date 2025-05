Dove vedere Cagliari-Udinese

La partita Cagliari-Udinese della 35^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 3 maggio alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all'interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cagliari e Udinese

È dal 14 aprile 2018 che il Cagliari non riesce a segnare più di un gol contro l’Udinese in Serie A (reti di Pavoletti e Ceppitelli in quel caso); infatti, nelle successive 11 sfide i sardi hanno realizzato sei reti, rimanendo a secco in cinque occasioni. L’Udinese è rimasta imbattuta nelle ultime cinque gare esterne contro il Cagliari in Serie A, grazie a tre vittorie e due pareggi, e non è mai arrivata a sei trasferte di fila senza sconfitte contro i sardi nella competizione (cinque anche tra 1981 e 1993 (1V, 4N). Il Cagliari ha vinto l’ultima partita di campionato (2-0 contro l’Hellas Verona) e non arriva a due successi consecutivi in Serie A dal marzo 2024, con Claudio Ranieri in panchina; inoltre, i sardi hanno mantenuto la porta inviolata tre volte nelle ultime cinque gare, tante volte quante nelle precedenti 30. Il Cagliari ha perso otto delle 17 partite casalinghe fin qui disputate in Serie A, meno solo di Hellas Verona (10) e Monza (11); sono quattro le stagioni in cui i sardi hanno subito più sconfitte interne, tutte negli ultimi 10 anni: 11 nel 2014/15 e 10 nel 2017/18, 2020/21 e 2021/22. L’Udinese ha segnato un solo gol nelle ultime sei partite di Serie A e in particolare nessuno nelle ultime quattro; l’ultima squadra rimasta a secco per cinque gare di fila in un singolo campionato di Serie A è stata l’Empoli, tra agosto e settembre 2023 (cinque).

L’Udinese ha perso le ultime tre trasferte di Serie A e, in questo campionato, ha già subito quattro sconfitte esterne di fila, tra settembre e novembre; questa potrebbe diventare la quarta stagione in cui i bianconeri trovano due serie negative distinte così lunghe fuori casa, dopo il 1958/59, il 1961/62 e il 2017/18.